Voorstelling belicht leven van de gewone mens tijdens WOI CDR

15 oktober 2019

16u29

De Groote Oorlog herleeft op zaterdag 26 oktober in de rode zaal van de Ocar. Rita Vandecasteele brengt er, in samenwerking met Art-Illustria vzw en Davy Depraetere, de voorstelling ‘De kleine mensch in de groote oorlooghe 1914-1918’. Deze bulkt van waargebeurde verhalen, fragmenten uit dagboeken , fotomateriaal op scherm en live gebrachte liederen over hoe het leven was. Je wordt ondergedompeld in de sfeer van het leven tijdens de oorlog. De voorstelling start om 20 uur en kan je bijwonen in ruil voor een vrije bijdrage.