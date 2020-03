Voormalig uitbater M-onkey Bar veroordeeld tot 30 maanden cel voor zedenfeiten met minderjarigen Alexander Haezebrouck

25 maart 2020

11u52 7 Roeselare De voormalige uitbater van de M-onkey Bar in Roeselare is veroordeeld 30 maanden cel waarvan één jaar effectief voor tal van zedenfeiten met minderjarige jongens. Hij ontmoette hen in zijn bar. Zo bood hij hen gratis drank of zelfs geld aan in ruil voor seks.

De voormalige uitbater van de jongerenbar M-onkey Bar in de kelder van het Zuidpand dat wordt gesloopt, heeft een zware gevangenisstraf opgelopen voor tal van zedenfeiten met minderjarige jongens. Hij moest zich verantwoorden voor onder andere verkrachting en aanranding van de eerbaarheid met geweld. Maar dat achtte de rechter niet bewezen. Hij werd wel veroordeeld voor aanrandingen van de eerbaarheid, prostitutie van minderjarigen, jeugdbederf en opwekken tot ontucht. Zo had hij één keer een trio met een 14-jarige jongen in de jacuzzi in zijn woning. Een andere minderjarige die ouder was van 16 jaar betaalde hij 150 euro voor seks. Veel van de minderjarige jongens verbleven in een instelling en waren dus extra kwetsbaar. Het was een begeleider van een instelling die alarm sloeg nadat enkele jongens hem meldden dat ze seksueel getinte berichtjes kregen van de man. In die berichtjes vroeg hij naar geile foto’s. Allemaal verklaarden ze dat beklaagde altijd erg handtastelijk was en dat hij hen gratis drank aanbood in ruil voor orale seks. De 32-jarige Roeselarenaar werd eerder al eens veroordeeld voor zedenfeiten met minderjarigen tot zeven maanden met uitstel. Nu heeft de man dus ook een effectieve gevangenisstraf opgelopen, hij zit trouwens sinds 16 oktober vorig jaar in de cel. Nu is hij dus veroordeeld voor aanranding van de eerbaarheid, Naast de gevangenisstraf moet hij ook een geldboete van 1.600 euro betalen. Hij is 10 jaar ontzet uit zijn rechten en mag ook 10 jaar geen etablissement uitbaten waarin hij contact kan hebben met minderjarigen. Hij mag ook 20 jaar geen functie uitoefenen waarbij hij gezag heeft over minderjarigen. Aan zijn slachtoffers moet hij in totaal zo’n 1.600 euro betalen.

“Niet genoeg bij nagedacht”

De 32-jarige voormalige café-uitbater betwistte de feiten niet. “Maar hij had nooit de indruk dat die jongen het niet wou”, pleitte zijn advocaat tijdens de pleidooien. “Hij heeft nooit dwang of geweld gebruikt om seks te hebben met die jongen. De voormalige café-uitbater zegt dat hij zich jonger voelde dan hij was. “Ik had geen vrienden, enkel de klanten van het café die vaak minderjarig waren. Pas nu in de gevangenis heb ik goed kunnen nadenken en besef ik dat ik fout was en dat ik een man van 32 ben.” Volgens psychiater is de man geen pedofiel maar immatuur en infantiel. In april vorig jaar stopte de M-onkey Bar met bestaan omdat het pand gesloopt wordt voor een nieuw woonproject, maar ook omdat de bar failliet was verklaard. “Het is al mijn tweede faillissement, eens ik zal vrijkomen moet ik nog eens herbeginnen van onder nul.”