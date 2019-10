Voormalig sportschepen schenkt unieke wielertrui van WK Qatar 2016 aan KOERS CDR

14u35 0 Roeselare KOERS. Museum van de Wielersport is een uniek collectiestuk rijker. Voormalig sportschepen Geert Messiaen liep donderdag langs in het museum aan het Polenplein om een unieke wielertrui te schenken.

“Het is een trui die ik eigenlijk zelf cadeau gekregen heb toen ik eerder dit jaar met pensioen ging als secretaris-generaal bij de Liberale Mutualiteiten”, vertelt hij. “Op die manier wou Belgian Cycling me bedanken voor een goeie samenwerking. Maar ik vind dat de trui hier thuishoort. Het gaat om een wielertrui van het WK in Qatar in 2016 die gesigneerd is door de volledige Belgische eliteploeg : Tom Boonen, Jens Debusschere, Iljo Keisse, Nikolas Maes, Oliver Naesen, Jürgen Roelandst, Jasper Stuyven en Greg Van Avermaet.”

Sportschepen José Debels (CD&V) is tevreden met de aanwinst voor het museum. “Het is toch wel vrij historisch dat mijn voorganger, ereschepen Messiaen, die bovendien jarenlang sponsor was van de wielerwereld via de Liberale Mutaliteiten, ons zo’n fantastische trui schenkt”, zegt hij. “Het WK in Qatar was trouwens het laatste van Tom Boonen, die er brons pakte. Meer nog, het was de laatste keer dat er bij de mannen elite een Belg op het podium stond.”