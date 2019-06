Voormalig schepen Filiep Bouckenooghe neemt afscheid van gemeenteraad Sam Vanacker

08u56 2 Roeselare Voormalig schepen Filiep Bouckenooghe (Groen) verlaat de Roeselaarse gemeenteraad. Hij geeft zijn zitje in de gemeenteraad door aan Bert Wouters.

Bouckenooghe stond mee aan de wieg van Agalev en Groen in Roeselare en zetelde vijftien jaar in de gemeenteraad, waarvan zes jaar als schepen. Hij neemt afscheid van de gemeenteraad, maar zal de fractiewerking van de partij naar eigen zeggen actief blijven ondersteunen met dossierkennis en raad. Bouckenooghe wordt opgevolgd door Bert Wouters, die de voorbije zes jaar voorzitter was van Groen Roeselare. Wouters komt niet onbeslagen op het ijs, want tijdens de vorige legislatuur zat hij al eens vier maanden in de gemeenteraad als plaatsvervanger voor Leen Sercu.

Nieuwe voorzitter

Samen met raadsleden Deniza Miftari en Steven Dewitte zal Groen straks de jongste politieke fractie in de raad hebben. Door deze wissel werd op zondag 16 juni in de algemene vergadering van Groen ook een nieuwe voorzitter verkozen. Eddy Demeersseman werd door de leden unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter.

De Roeselaarse groenen maakten in de vorige legislatuur deel uit van de bestuursmeerderheid maar werden na de laatste gemeenteraadsverkiezingen naar de oppositiebanken verwezen.