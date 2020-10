Voormalig restauranthouder Broos Vyncke toont sprookjesachtige papierkunst in expo Neverland Charlotte Degezelle

09 oktober 2020

09u21 29 Roeselare Met ‘Neverland’ organiseert Broos Vyncke (32) z’n allereerste solotentoonstelling. In z’n Izegemse loft laat hij tot en met 18 oktober het grote publiek kennismaken met zijn wonderlijke papiercreaties. De expo is voor Broos een heel grote stap. In de zomer van 2018 stopte hij met z’n populaire Roeselaarse restaurant Mutcha om de kost te verdienen met z’n kunst en muziek.

Creativiteit stroomt door de aderen van Broos Vyncke. Z’n grootvader hanteerde het penseel en ook z’n beide ouders genoten een kunstopleiding. Zelf volgde hij de opleiding tot leerkracht lager onderwijs en rolde uiteindelijk in de horeca met restaurant Mutcha langs de Roeselaarse Sint-Alfonsusstraat als hoogtepunt. “Het is in die periode dat ik het creatieve uit mijn jeugd opnieuw opgepikt heb”, vertelt Broos. “In het eerste middelbaar maakte ik onbewust m’n eerste stukje papierkunst: een collage in de vorm van een ei. Maar ik ben daar toen nooit verder in gegaan. Enkele jaren geleden groeide het idee om aan de slag te gaan met technieken die iedereen kent uit de lagere school, maar ermee iets te creëren dat waarde heeft voor volwassenen.”

Sindsdien gooit Broos zich op de papierkunst. Hij maakt collages, gaat aan de slag met papier-maché en creëert indrukwekkende creaties aan de hand van de Japanse vouwkunst origami. Het creatieve is z’n toekomst. “In 2018 ben ik gestopt met Mutcha omdat ik wil leven van mijn kunst en de muziek die ik maak”, zegt hij. “Vandaag lukt me dat nog niet. Ik heb een vaste job in het Rumbeekse Mango Café waar de zaakvoerders me steunen. Maar de expo ‘Neverland’ moet me op weg helpen.”

Sprookjesachtig

Broos liep al langer rond met het idee om een solotentoonstelling op poten te zetten, maar budgettair bleek dat niet zo evident. “Ik heb talloze scenario’s bekeken en uiteindelijk bleek een expo in m’n eigen woonst de meest haalbare optie”, lacht hij. “De voorbije weken heb ik m’n keuken afgescheiden met OSB-platen, met al m’n kasten een wand gemaakt om wat privacy te creëren in de woonkamer en het eindresultaat is een unieke exporuimte in m’n loft.” Die vormde Broos met z’n kunst om tot z’n eigen wonderland. “‘Neverland’ toont werken die ik de voorbije vijf jaar creëerde. Het is geen klassieke expo, maar ik werkte een volledig concept uit en neem de bezoekers mee in mijn wereld. De titel Neverland zegt veel. Het is een verwijzing naar Peter Pan, die jongen die niet wou opgroeien. Ik herken mezelf daar wel in en het past bij wat ik doe: met kinderlijke technieken sprookjesachtige creaties realiseren. Mooi voorbeeld is het vliegend schip waar ik tijdens de lockdown drie maanden fulltime aan werkte.”

Via de expo hoopt Broos zichzelf als kunstenaar op de kaart te zetten. “En hopelijk ook wat werken verkopen”, zegt hij. “Ik heb niet de ambitie om heel rijk te worden en veel overschot te hebben. Zo ben ik niet. Ik wil gewoon doen wat ik graag doe en hoop dat dit brood op de plank brengt.”

Ook op muzikaal vlak heeft Broos, die zichzelf in de markt zet als singer-songwriter, nieuws te melden. “2020 was tot nu toe niet het beste jaar. Quasi al m’n optredens zijn geannuleerd door de coronacrisis maar dat betekent niet dat ik heb stilgezeten. M’n eerste plaat zou in 2021 een feit moeten zijn en volgende maand komt de eerste single al uit.”

De expo ‘Neverland’ is te bezoeken bij Broos thuis langs de Roeselaarsestraat 103 in Izegem. Je bent er welkom op weekdagen van 16 tot 21 uur en in het weekend van 10 tot 21 uur. Alles verloopt coronaproof.