Voormalig inbrekerskoppel krijgt voorwaardelijke celstraffen van rechter Bart Boterman

25 juni 2019

16u31 10 Roeselare Een 47-jarige man uit Roeselare en zijn 32-jarige ex-vriendin uit Houthulst zijn veroordeeld voor 26 feiten van diefstal, namelijk 17 inbraken en zes pogingen. Ze sloegen toe in Diksmuide, Houthulst, Staden, Brugge en Ieper. Bjorn C. kreeg 2 jaar cel met probatievoorwaarden, zijn ex Sabrina D. kreeg 18 maanden cel met voorwaarden.

Alle inbraken en diefstallen dateren van de eerste helft van 2017, toen de twee nog een relatie hadden. Onder meer het gemeentehuis, de tennisclub en de Chiro van Houthulst werden slachtoffer. Ook de school MPI De Kaproenen in Brugge en het Chirolokaal in Staden werden geconfronteerd met inbraak. Voorts viseerde het duo ook gewone huizen in Ieper en Diksmuide. Volgens de procureur op het proces in Veurne gingen ze zowel afzonderlijk als samen op dievenpad. Ze gaven alle feiten toe. Hun advocaat pleitte dat Bjorn C. drugsverslaafd was en ging stelen om in dat te kunnen betalen. “Hij trok in bij Sabrina toen ze een relatie hadden. Hij leefde op haar kap en trok haar mee”, klonk het pleidooi.

De advocaat vroeg om voor beiden een celstraf met uitstel en voorwaarden uit te spreken, omdat ze beiden hun leven hadden veranderd sinds hun arrestaties en voorhechtenis. De procureur merkte op dat Bjorn C. al meermaals was veroordeeld voor gelijkaardige feiten en had zelfs 3 jaar en 1 maanden cel gevorderd. De rechter besloot beiden toch nog een kans te geven met de straffen met uitstel. Maar indien er nog strafbare feiten worden gepleegd, wordt de voorwaardelijke celstraf automatisch omgezet in een effectieve celstraf.