Voormalig CEO KSV Roeselare: “Onzin dat de schuld van het faillissement in de schoenen van het vorige management geschoven wordt” Sam Vanacker

13 september 2019

09u23 0 Roeselare De voormalige CEO van KSV Roeselare heeft gereageerd op het faillissement van de club. Volgens Brian Tevreden is het onzin dat het oude bestuur het nieuwe bestuur niet op de hoogte zou hebben gebracht van de uitstaande schulden van de club.

In een telefonisch interview met Focus/WTV zegt de Nederlander dat het nieuwe management wel degelijk op de hoogte was van de schulden. “Wie neemt er nu een bedrijf als er geen overdracht is? Dat is sowieso raar. Op 5 augustus heb ik nog contact gehad met de nieuwe CEO waarbij alle schulden doorgemaild en besproken zijn geweest. Als ik dan in de officiële communicatie van de club lees dat het oude management het nieuwe niet heeft ingelicht, dan is dat je reinste onzin. Het nieuwe management heeft gewoon een fout gemaakt en moet dat toegeven en oplossen.”

KSV Roeselare werd dinsdag bij verstek failliet verklaard door de Ondernemingsrechtbank in Kortrijk. Aanleiding was een onbetaalde restaurantfactuur van ruim 28.000 euro. De club heeft ondertussen verzet aangetekend tegen het faillissement en hoopt de kwestie zo snel mogelijk te kunnen rechttrekken. Wellicht zal de zaak dinsdag opnieuw voor de rechtbank komen.