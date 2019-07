Voorlopig nieuw nationaal hitterecord van 40,7 graden gemeten in... Beitem CDR

25 juli 2019

18u52 120

Het zou wel eens kunnen dat Roeselare zich de allerwarmste stad van het land mag noemen. In tijden dat het ene hitterecord na het andere sneuvelt, laat David Dehenauw, hoofd van het departement voorspellingen van het KMI, weten dat het voorlopige hitterecord gemeten werd in Beitem. In het Roeselaarse gehucht werd een temperatuur van 40,7 graden gemeten. Het gaat om voorlopige cijfers en het record is bovendien bijzonder nipt. Zo werd in Diepenbeek 40,5 graden gemeten en in Kleine Brogel 40,6. Na 20 uur moet duidelijk zijn of Beitem effectief het nieuwe nationale hitterecord op z’n naam mag schrijven. Eerst moeten alle klimatologische stations hun waarden hebben doorgeseind.

Beitem 40,7 : nouveau record national provisoire David Dehenauw(@ DDehenauw) link