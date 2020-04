Voorbereidende werken voor uitbreiding padenstructuur in Bergmolenbos Charlotte Degezelle

22 april 2020

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) realiseerde vorig jaar samen met de stad Roeselare de aanleg van wandel -en fietspaden in het Bergmolenbos. Deze paden moesten de toegankelijkheid van het Bergmolenbos sterk verhogen. Dit jaar wordt verdergegaan met deze werken. In de zone langs de Babilliestraat wordt in het najaar van 2020 een extra stukje wandel -en fietspad aangelegd, dat de verbinding moet worden tussen de grote wandellus in het Bergmolenbos en de parking aan het natuurreservaat de Kleiputten. Vandaag moeten wandelaars nog over de openbare weg langs de Babilliestraat om van de parking naar de wandellus te gaan, straks zal dit kunnen langs de bosrand. Om dit pad te realiseren werden er in de winter van 2018-2019 al wat voorbereidende rooiwerken uitgevoerd. Zo werd een smalle strook bomen en struiken aan de buitenkant van het bos langs de Babilliestraat gerooid. Momenteel zijn er opnieuw voorbereidende werken bezig. Defirma Vanheede Landfill Solutions maakt ondergronds werk van een waterkerende wand en een dieptedrain. Het gaat om waterbeheersingswerken in de directe omgeving van de Babilliestraat die betrekking hebben op de Kleiputten en de ingekokerde Bergmolenbeek. Deze werken startten in de tweede helft van april en zullen een vijftal weken in beslag nemen. Tijdens de werken zal het gebruik van de parking tijdelijk niet mogelijk zijn.