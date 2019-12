Vooral werkstraffen voor jongeren na vechtpartij op oudejaarsbal LSI

09 december 2019

13u51

Bron: LSI 3 Roeselare Vier Roeselaarse jongeren moeten elk een werkstraf van 55 uur uitvoeren omdat ze bij de overgang van 2016 naar 2017 bij een vechtpartij in de Roeselaarse expohallen betrokken waren. Een vijfde twintiger kreeg een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Slachtoffer Dylan Lievens uit Eernegem, toen 18 jaar, liep bij de vechtpartij een gebroken kaak op.

Bijna drie jaar nadat de jonge basketter – toen actief bij eersteprovincialer BBC Izegem – een zware vuistslag kreeg te verwerken, zijn vijf jongeren gedagvaard. Verhoren, fotoherkenningen en chatberichten toonden volgens het parket hun betrokkenheid bij de vechtpartij aan. Ze gaven toe dat ze op het oudejaarsbal aanwezig waren, maar slechts twee van hen gaven ook toe geslagen te hebben. “Ik stond plots neus aan neus met het slachtoffer nadat er bier op zijn hemd was gemorst”, zegt Michiel D. (22). “Nog voor ik iets kon zeggen, wou hij me slaan. Mijn vrienden sprongen voor me in de bres. Daar zijn we nu allemaal de dupe van. Ik moest mijn vrienden verraden, terwijl ze me eigenlijk alleen maar wilden helpen. Hadden ze dat niet gedaan, dan had ik waarschijnlijk zelf een gebroken kaak opgelopen.”

Ook Gianni B. (22) gaf toegeslagen te hebben, maar volgens hem gebeurde dat pas na de eerste schermutseling. Hij betwistte dat zijn slag de gebroken kaak heeft veroorzaakt. Slachtoffer Dylan Lievens was na zijn operatie zes weken op vloeibare voeding aangewezen. De vijf moeten een schadevergoeding van zo’n 3.000 euro betalen.