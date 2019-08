Voor Senne en Cindy is het altijd een beetje kerst: Zomerse temperaturen houden kerstvoorbereiding niet tegen Charlotte Degezelle

23 augustus 2019

11u59 4 Roeselare De temperaturen mogen dan wel naar boven klimmen, bij Senne Debaene en Cindy Declercq staat alles al in het teken van Kerstmis. Kerst is voor hen erg belangrijk. Om alles in goede banen te leiden, zijn ze alvast aan de voorbereidingen begonnen. “Want het is nog 126 keer slapen”, lacht Senne.

Terwijl heel België geniet van de zomerzon, zitten Senne, Cindy en hun dochter Judith met hun gedachten al in december. En het blijft niet bij denken alleen. Het drietal is al druk in de weer met alle voorbereidingen voor de vijfde editie van het Roeselaarse Kersthuisje. Die voorbereidingen nemen ze namelijk helemaal op zich. En dat doen ze serieus. “Vorig jaar waren we al aan het nadenken wat we dit jaar zouden doen”, vertelt Seppe. “Eigenlijk stopt het bij ons nooit. Halfweg januari startten we met het opruimen van al onze kerstdecoratie en tegen februari zat alles op zolder en in onze speciaal gehuurde garage. Maar ondertussen zal ik alweer online te snuisteren naar welke nieuwigheden we kunnen toevoegen.”

Rode draad

De rode draad voor Kerstmis 2019 is al duidelijk: Candyland. “Sinds halfweg juli zijn we dan ook al aan het knutselen geslagen”, zegt Cindy. “We maakten al een 100-tal lolly’s, groot en klein, verpakt en niet verpakt, glinsterend en mat. Senne maakte ook al verschillende kleurplaten die we later dit jaar in de beurt willen uitdelen en een postbus waarin de kinderen kleurplaten en brieven voor de Kerstman kunnen deponeren. Hij bouwde bovendien een paal die de Noordpool aangeeft.”

Ook hoe de voorgevel er dit jaar zal uitzien is al bekend. “Ik ben de lichtjes, die synchroon met kerstliederen oplichten, al aan het programmeren”, zegt Senne. “De meeste mensen staan daar niet bij stil, maar dat is echt een enorme klus.” De decoratie van het interieur kan nog alle kanten uit. “Daar mogen we niet te veel plannen voor maken, want uiteindelijk stellen we die tijdens het decoreren zelf toch altijd bij”, aldus Judith. “Maar ideeën hebben we genoeg.”

Beetje getikt

Maar verklaart de buitenwereld het gezin niet gek omdat zij in volle zomer al voorzichtig in kerstsfeer zijn? “Mijn baas vroeg me onlangs nog of ik al bezig ben met de voorbereidingen”, aldus Senne. “En onze vrienden en familie komen veelal zelf aanzetten met ideeën en suggesties”, pikt Cindy in. “Maar de buitenwereld, ja, die vinden ons wel een beetje getikt maar dat trekken we ons niet aan.”

De eigenlijke opbouw van het Kersthuisje start halfweg november. Vanaf zaterdag 7 december is het opnieuw jingle all the way langs de Mandellaan 70. Meer op de Faebookpagina Kersthuisje Roeselare.