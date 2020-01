Voor rechter omdat ‘natuurlijke’ erectiepillen toch medicijn bevatten Christophe Maertens

29 januari 2020

11u24 1

Een 68-jarige Nederlander die in Roeselare woont, staat voor de rechter in Ieper voor gesjoemel met erectiestimulerende middelen. De man biedt de producten aan als natuurlijke producten, maar er blijken toch geneesmiddelen in te zitten, wat niet mag. “Een gevaar voor de volksgezondheid.”

Het dossier werd opgestart na een melding uit Frankrijk, waar een vals natuurproduct tegen erectieproblemen werd verkocht. De federale dienst Volksgezondheid voerde een huiszoeking uit bij de man uit Roeselare en daarbij werden er producten in beslag genomen, ook zaken die niet buiten een apotheek mogen worden verkocht. Op de rechtbank van Ieper noemde de aanklager de beklaagde een hardnekkige recidivist, want hij werd al veroordeeld in Nederland en in Kortrijk voor gelijkaardige feiten. De Nederlander riskeert 6 maanden cel en een geldboete van 4.000 euro. De verdediging zei dat de producten niet werden verkocht in België, maar enkel in het buitenland. Ook beweert de beklaagde dat hij niet wist wat het product dat in Frankrijk werd aangetroffen bevatte. “Ach, die man is heel geslepen en weet heel goed wat hij verkoopt”, aldus nog de openbare aanklager. Vonnis op 9 maart.