Voor het eerst in tientallen jaren weer naar de winkel om groenten: alles in moestuin van Eric en Odette verloren door vervuiling na brand Belcroom

Roeselare

Normaal zou Eric Rosseel nu winterbedden maken in zijn moestuin, maar maandagmorgen liet hij noodgedwongen zijn werkgerief aan de kant. “Mijn vrouw en ik wonen vlak bij het uitgebrande bedrijf Belcroom en net zoals onze buren kregen we daarbij nogal wat smurrie over ons heen”, vertelt de 77-jarige man. “Daardoor mogen we geen groenten uit de tuin meer gebruiken. Dat wordt wennen want we kweekten alles zelf.”