Voor het eerst in bijna 70 jaar geen Jaarbeurs: “Het financiële risico is te groot” Charlotte Degezelle

24 september 2020

11u06 2 Roeselare Voor het eerst in bijna 70 jaar zal de Roeselaarse Jaarbeurs begin november de stedelijke expohallen niet inpalmen. Die beslissing werd woensdagavond genomen en is een gevolg van de coronacrisis. “Te weinig standhouders zien het zitten waardoor het financiële risico te groot is”, zegt voorzitter Stijn Couvreur.

De Roeselaarse Jaarbeurs, die zou plaatsvinden van 1 tot en met 11 november, was dit jaar aan haar 68ste editie toe. Traditioneel lokken zo’n 150 standhouders vlotjes 75.000 kooplustigen naar Expo Roeselare. Maar niet dit jaar. “Helaas moesten we voor het eerst in bijna zeventig jaar beslissen om de beurs te annuleren”, vertelt Stijn Couvreur, voorzitter van het Jaarbeurscomité. “We mogen gerust zeggen dat een monument van de kalender geschrapt is. We hadden nochtans groen licht van de stad dat we de Jaarbeurs, mits de nodige veiligheidsmaatregelen, mochten organiseren maar woensdagavond besliste de beheerraad er anders over.”

Financiële put

Aan de basis van de beslissing om de beurs te annuleren ligt een rondvraag bij de standhouders. “Een vijfde bleek dolenthousiast om samen met ons van de beurs een succes te maken. Maar helaas was één op vijf bang om in huidige coronatijden deel te nemen, terwijl de rest wel positief was maar rekende op een korting op het standgeld. De som van dit alles is helaas negatief. Er zijn te weinig standhouders die er voluit voor gaan en we zouden amper twee beuken van Expo Roeselare kunnen vullen, in tegenstelling tot de volledige 10.000 vierkante meter die we anders bezetten. Uit vrees voor een diepe financiële put is er dan ook beslist om dit jaar de stekker uit de Jaarbeurs te trekken.”

De organisatoren waren er nochtans klaar voor. “Er lag een volledig coronaproof plan klaar”, weet Stijn. “We zouden 700 à 800 bezoekers tegelijkertijd mogen toelaten in de expo. Maar dat cijfer heeft ook voor wat misverstanden gezorgd. Verschillende standhouders dachten dat dit het maximum aantal bezoekers op één dag was en haakten af omdat ze er vanuit gingen dat hun deelname dan ook niet rendabel zou zijn. Terwijl we eigenlijk wel aan een gelijkaardig bezoekerscijfer zouden kunnen raken als op andere weekdagen.”

Monument

Het Jaarbeurscomité hoopt er in 2021 opnieuw te staan met de 68e editie van hun beurs. “Het is voorlopig koffiedik kijken hoe de coronacrisis evolueert. Maar we hopen op een vaccin. Jaarbeurs Roeselare is de allerlaatste jaarbeurs in West-Vlaanderen en we gaan alles op alles zetten opdat de coronacrisis dit monument niet klein krijgt.”

Stijn staat er tot slot op om Rita Bertrem te bedanken. “Zij is al decennia het manusje-van-alles van de Jaarbeurs, ons werkpaardje”, zegt Stijn. “De Jaarbeurs 2020 zou haar allerlaatste beurs worden voor haar pensioen. Het is jammer dat ze nu niet de kans krijt om persoonlijk afscheid te nemen van alle standhouders met wie ze al jaren nauw samenwerkt. Ze verdient een mooier afscheid en ik wil haar dan ook langs deze weg hartelijk bedanken voor wat ze al die jaren voor de beurs betekent heeft.”