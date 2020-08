Voor derde dag op rij wachtenden aan Roeselaarse Brantano, maar winkel blijft dicht CDR

25 augustus 2020

Net voor openingstijd stonden dinsdagochtend zo’n 20-tal koopjesjagers aan te schuiven voor het Roeselaarse filiaal van Brantano in de Westlaan. Opmerkelijk, want ook op de derde dag van de totale uitverkoop van de failliete modeketen bleef de winkel op slot. Ook zaterdag en maandag daagden veel klanten op, maar ook toen kwamen ze van een kale reis thuis. Langs de Brugsesteenweg zou de Concept Fashion Store, die ook deel uitmaakt van de failliete modegroep FNG, volgens de website van veilinghuis Moyersoen, dat de uitverkoop organiseert, dinsdag voor het eerst de deuren openen. De eerste geïnteresseerden stonden er al om 7.30 uur voor de deur. Tegen de middag groeide de rij wachtenden aan tot een 100-tal personen. De deur van de winkel was toen echter nog steeds op slot door problemen met Bancontact.