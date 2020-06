Voor de tweede keer in half jaar opgeroepen voor brand in woning terwijl er niks aan de hand is VHS

08 juni 2020

15u53 0 Roeselare De brandweer rukte maandagnamiddag uit naar de Vierwegstraat in Roeselare. Daar was brand gemeld in een woning. Ter plaatse bleek er echter niks aan de hand.

Het deed de brandweer denken aan wat ze op 7 januari meemaakte op hetzelfde adres. Toen had de bewoonster op leeftijd gemeld dat er zowel brand was op de zolder als in de kelder van haar woning. Dat bleek niet het geval. De vrouw was wel verward en werd toen opgenomen in het ziekenhuis. Maandag kon de brandweer na een grondige controle weer naar de kazerne. De Vierwegstraat was wel een tijdje afgesloten voor het verkeer.