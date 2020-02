Volwassenenwerking van OC Sint-Idesbald wint ‘Collectieve Bonus’ van Q-Music Charlotte Degezelle

27 februari 2020

De medewerkers van de afdeling volwassenenwerking van OC Sint-Idesbald gaven afgelopen week het beste van zichzelf om de ‘Collectieve Bonus’ van Q-Music, waarbij presentator Sean Dhondt geld uitdeelt via een quiz, binnen te halen. Het was maatschappelijke medewerkster Tine Deketele die het vuur aan de lont stak. “Ik had eerder al van de Collectieve Bonus gehoord en probeerde de collega’s warm te maken om mee te doen”, vertelt ze. “We zijn een groot en hecht team, jaarlijks worden er teamdagen georganiseerd, maar we willen graag nog een extra moment om iets leuks te doen met de collega’s , extra budget om iets te organiseren is daarom altijd welkom.” De medewerkers kregen op dinsdag 18 februari de eerste vraag voorgeschoteld en toonden zich direct ambitieus. Ze beslisten mee te spelen voor het volledige budget van 1.600 euro, maar één fout antwoord kon er voor zorgen dat ze met niets achterbleven. Op donderdag kwam de finale vraag voor Annelies Devreker. Zij haalde, met het ganse team achter zich, de volledige collectieve bonus binnen. De volwassenenwerking bekijkt nu welk initiatief zij gaan nemen met de collectieve bonus. Ze denken erover een after-work moment te organiseren in de lente.

De afdeling volwassenenwerking van het orthopedisch centrum aan De Zilten biedt gespecialiseerde ondersteuning voor volwassenen met een handicap in Midden-West-Vlaanderen, zowel individuele ondersteuning, ambulant en mobiel, als woonondersteuning en dagondersteuning.