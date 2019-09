Volkscafé ‘t Motje en broodjeszaak Krokantino vanaf voorjaar 2020 samen onder dak Charlotte Degezelle

24 september 2019

Volkscafé 't Motje en broodjeszaak Krokantino zijn vanaf april 2020 te vinden op hetzelfde adres. Zaakvoerder Renold Patoor bouwt achter het café langs de Rumbeeksesteenweg een nieuwbouw die beide zaken naar een volgende level moet brengen. 't Motje blijft een volkscafé maar zal straks uitpakken met niet minder dan 350 soorten bier. Krokantino krijgt een ruime verbruikerszaal en je zal er ook terecht kunnen voor salades. Beide horecazaken worden aangevuld met polyvalente ruimtes en zullen een vleugje (Roeselaarse) geschiedenis ademen.

Renold Patoor startte 19 jaar terug met broodjeszaak Krokantino. Dankzij uitbreidingsplannen voor zijn zaak langs de Rumbeeksesteenweg botste hij drie jaar terug op ’t Motje, niet alleen het carnavalscafé van Roeselare maar ook één van de oudste volkscafés van de Rodenbachstad. “Ik was op zoek naar een ruimere locatie voor de broodjeszaak, maar toen ik voor het eerst binnenstapte in ’t Motje was ik direct verkocht. De charme van het cafeetje, de mogelijkheden van het gebouw. Ik besliste om naast de broodjeszaak ook het café open te houden en ben er de voorbije drie jaar in geslaagd om ’t Motje uit te bouwen tot het volkscafé dat ik voor ogen had, waar zowel de arbeider als de advocaat aan de toog zitten.”

Maar al die tijd bleven de uitbreidings- en opfrissingsplannen voor de Krokantino sluimeren. “De locatie hier iets verder langs de Rumbeeksesteenweg is niet optimaal terwijl ik hier bij ’t Motje nog veel grond vrij had. Zo groeide het idee om beide zaken onder één dak te brengen.” In het voorjaar gingen de werken van start en de nieuwbouw krijgt meer en meer vorm. “De nieuwbouw zal, eenmaal afgewerkt, de uitstraling hebben van een oud pakhuis, een magazijn dat hier net als ’t Motje zelf al sinds 1890 staat”, aldus Renold. “En ondanks de geruchten blijft ’t Motje gewoon staan. Wel gaat de achtergevel er straks nog uit zodat het café aan de nieuwbouw gekoppeld kan worden.”

Straks zal je aan de Rumbeeksesteenweg 241 dus zowel ’t Motje als Krokantino vinden. “Er komt een nieuwe ingang die je ofwel naar het café ofwel naar de winkel of de verbruikersruimte ervan zal leiden. In het café gaan we de toog ruim 10 meter verlengen en ’t Motje moet het ultieme biercafé van de stad worden. Nu al hebben we 150 soorten bier, straks worden het er 350 soorten. Achter het café voorzien e ook een polyvalente ruimte die we onder meer kunnen inzetten als we voetbal tonen op groot scherm, een quiz organiseren,… Krokantino blijft de broodjeszaak zoals men ze op vandaag kent, maar we gaan er ook verse salades aanbieden en voorzien de zaak van een ruime verbruikersruimte waar men even kan onthaasten. Ook boven komt er een polyvalente ruimte die bereikbaar is met een buitentrap. Achter de nieuwbouw, die volledig toegankelijk zal zijn voor mindervaliden, voorzien we een groot terras en een speelplein. Er zullen ook 28 parkeerplaatsen en ruimte voor een 30-tal fietsen zijn en op de parking worden ook twee automaten met broodjes, snacks,… voorzien. Door de nieuwbouw zal het aantal personeelsleden opgetrokken worden van zes naar tien.”

Over het interieur wil Renold nog niet bijzonder veel kwijt. Maar dat het spectaculair wordt, is nu al duidelijk. Zo zal wie de broodjeszaak binnenstapt naar de jaren ’50 gekatapulteerd worden, wordt de verdieping ingericht als een café uit vervlogen tijden en wil Renold ook het Roeselaarse erfgoed een plek geven. “Ik kocht onder meer al een oude buffetpiano gebouwd door pianofabriek Derdeyn die vroeger langs de Koning Albert I-laan gevestigd”, geeft Renold prijs. “Op het eindresultaat is het nog wachten tot april. In de paasvakantie willen we de deuren openen. Het gebouw waar Krokantino nu gevestigd is, wordt straks trouwens verkocht.”