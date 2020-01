Vogels voeren en beloeren in De Zilverberg CDR

16 januari 2020

Zin in een leuke namiddag in het thema van vogels? Dat kan op zaterdag 25 januari dankzij Natuurpunt Mandelstreke, rusthuis De Zilverberg, stad Roeselare, provincie West-Vlaanderen en Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, want zij organiseren opnieuw het evenement ‘Vogels voeren en beloeren’. Ze stellen van 13.30 tot 16.30 uur hun telescopen op in De Zilverberg in Rumbeke. Je kunt er ook de handen uit de mouwen steken en pindasnoeren, voederrolletjes en vetbollen maken en ontdekken hoe je je tuin kan omturnen tot een vogeltrekspleister.