Voetpaden en parkeervakken Ooststraat worden hersteld tijdens ‘coronastilte’ CDR

27 april 2020

11u57 0 Roeselare Grote bedrijvigheid in de Ooststraat in Roeselare. Al enkele dagen is een aannemer er de voetpaden en parkeerstroken aan het herstellen. Vorige week werd de ene kant van de straat onder handen genomen, deze week de andere.

De werken worden nu uitgevoerd omdat de winkels door de coronacrisis nog altijd gesloten zijn en de handelaars en shoppers er dus weinig hinder van ondervinden. Wel is het de bedoeling dat de voetpaden en parkeerstroken opnieuw in orde zijn tegen dat de winkels heropenen, mogelijk op 11 mei. Het stadsbestuur maakte aanvankelijk plannen om ook de rijweg mee te nemen in de herstellingswerken, maar dit klaar krijgen tegen 11 mei zou niet haalbaar zijn. De vernieuwing van het wegdek is dan ook uitgesteld.