Voetgangster (87) gewond bij aanrijding door auto LSI

02 december 2019

22u36

Bron: LSI 0 Roeselare Aan een kruispunt langs de Hippoliet Spilleboutdreef in Roeselare is maandagavond rond 17.20 uur een 87-jarige voetgangster gewond geraakt bij een aanrijding.

Annie K. uit Roeselare wou ter hoogte van de ’s Gravenstraat de weg oversteken maar werd aangereden door het voertuig van Glenn T. (31) uit Ledegem, die van het centrum richting rotonde reed. Op het ogenblik van de botsing was er net een activiteit in CC De Spil afgelopen waardoor het druk was in de buurt. De bejaarde vrouw vloog met haar schouder op de motorkap van de traag rijdende wagen en raakte gewond. Ze werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.