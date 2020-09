Voetgangster (82) in levensgevaar na aanrijding op zebrapad aan Euro Shop LSI

30 september 2020

18u54

Bron: LSI 20 Roeselare Langs de Meensesteenweg in Roeselare is woensdagnamiddag een 82-jarige voetgangster uit Roeselare levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Het ongeval gebeurde aan het winkelcentrum Euro Shop. Nelly O. (82) uit Roeselare wou iets over 17 uur via het zebrapad de drukke Meensesteenweg in Beitem (Roeselare) oversteken. De dame werd daarbij gegrepen door een Volvo V40 van een 46-jarige man uit Poperinge, die uit de richting van Roeselare kwam en richting Menen reed. De vrouw vloog op de motorkap en voorruit van de Volvo en liep levensgevaarlijke verwondingen op. Een ambulance en mugteam snelden ter plaatse om de eerste zorg toe te dienen. Daarna ging het richting ziekenhuis AZ Delta. Ter hoogte van het ongeval was tot na de avondspits hinder voor het verkeer. In opdracht van het Kortrijkse parket is een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.