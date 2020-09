Voetbalclub KSV Roeselare stelt sportief directeur en CEO in gebreke Valentijn Dumoulein

06 september 2020

20u56 3 Roeselare Voetbalclub KSV Roeselare heeft zijn sportief directeur Jolan Fund en CEO Diederiek Degryse in gebreke gesteld vanwege een vermoeden van valse contracten. Aan de basis van het conflict een vermoeden van contracten met valse handtekeningen.

Diederiek Degryse bevestigt in een mededeling dat hij samen met Jolan Fund in gebreke is gesteld voor het niet vervullen van bepaalde voorwaarden waarvan sprake in een ‘princiepeovereenkomst tot samenwerking’ met KSV Roeselare, maar gaat in de verdediging. “Ik tref hierbij geen enkele fout gezien de afspraken die werden gemaakt, in afwachting van een definitieve overeenkomst, gebeurden op grond van informatie en documenten aangereikt door Jolan Fund, waarvan zowel KSV Roeselare als ikzelf overtuigd waren dat deze correct waren. Zowel ik als de club dienen op vandaag helaas vast te stellen dat dit allerminst het geval blijkt te zijn en wij wellicht allen misleid werden door zijn handelswijze. Ik distantieer mij dan ook volledig van de heer Fund. Ik benadruk dat ik steeds heb gehandeld in het uitsluitend belang van de club. Ik heb intussen opdracht gegeven aan min raadsman om onmiddellijk strafklacht neer te leggen lastens de heer Fund. Gelet op het nakend onderzoek dat de waarheid aan het licht zal brengen onthoud ik mij van verder van alle commentaar.”

Volgend weekend eerste match

De club speelt volgend weekend normaal gezien zijn eerste officiële match in de beker. Het clubbestuur geeft Degryse en Fund nog tot maandagavond om duidelijkheid te scheppen. Komt die er niet, dan volgen er verdere stappen. KSV Roeselare is een jaar geleden failliet verklaard, maar dat werd later herroepen. De club kreeg uiteindelijk geen licentie voor eerste klasse B en moest zakken. De club ging voor een doorstart in eerste nationale, maar het blijft dus afwachten wat deze kwestie voor de toekomst van KSV betekent.