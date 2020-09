Voetbalclub KSV Roeselare nu officieel failliet verklaard LSI

17 september 2020

12u05

Bron: LSI 2 Roeselare Zes dagen nadat de zoektocht naar nieuwe investeerders niets meer had opgeleverd en de beslissing was genomen om de boeken neer te leggen, is voetbalclub KSV Roeselare vandaag failliet verklaard. Er is een curator aangesteld die de afhandeling van het faillissement in goede banen zal moeten leiden.

KSV Roeselare degradeerde na vorig seizoen vanuit 1B naar eerste amateur nadat het haar licentie voor profvoetbal niet haalde. Met grote ambities was een project KSVR 2.0 opgestart, met een nieuwe CEO en een 25-jarige sportief directeur uit het Antwerpse. Vorige week bleek evenwel dat deze laatste op vraag van het Antwerpse gerecht in de cel zit op verdenking van zedenfeiten met minderjarigen. Hij zou jonge spelertjes uit de Antwerpse regio contracten bij clubs hebben beloofd in ruil voor seksuele diensten. Terzelfdertijd bleek dat hij bij SV Roeselare in zes weken tijd enkele grote luchtkastelen had gebouwd. Tal van contracten met vermeende sponsors en spelers bleken vals. Het zorgde ervoor dat de club in allerijl naar nieuwe investeerders moest zoeken, zonder resultaat.