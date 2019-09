Voetbalclub KSV Roeselare failliet verklaard Valentijn Dumoulein & Rudy Nuyens

10 september 2019

17u21 316 Belgisch voetbal Voetbalclub KSV Roeselare is door de Kortrijkse afdeling van de Ondernemingsrechtbank West-Vlaanderen failliet verklaard. Dat bevestigt curator Yves François.

“Het faillissement is vandaag om 14 uur uitgesproken”, zegt hij. “Wat de oorzaak is weet ik op dit moment ook nog niet. Ik zit straks samen met het bestuur van de club om naar hun verhaal te luisteren en te horen wat de toekomst eventueel nog brengt. Meer details heb ik nog niet.”

Bij de club wil voorlopig niemand reageren. Er vindt vanavond nog een overleg met de curator plaats.

Bij de voetbalbond wacht men voorlopig af, omdat Roeselare bij verstek veroordeeld is en de club in verzet gaat. Het gaat om een bedrag van 21.000 euro, dat niet tijdig betaald werd, maar volgens sommige bronnen zou de club die schuld intussen al betaald hebben. Het bedrag waarom het gaat is ook niet aanzienlijk, gezien de financiële waarborgen die Roeselare heeft moeten aangaan om zijn licentie te bekomen. Die waarborg ligt vele malen hoger dan de 21.000 euro waar het nu om draait. Al kan de vraag wel gesteld worden waar dat geld van de waarborg naartoe is. We vernemen overigens dat de spelers hun loon van vorige maand correct ontvangen hebben.

Roeselare speelt in eerste klasse B. Het voorbije weekend verloor het nog met 4-0 van OH Leuven. Ze staat momenteel zevende en voorlaatste in de stand. Of Roeselare zondag zijn thuiswedstrijd tegen Virton afwerkt, is een beslissing die in handen ligt van de curator.

KSV Roeselare ontstond in 1999 na een fusie tussen KSK en KFC Roeselare. Tussen 2005 en 2010 speelde ze vijf opeenvolgende seizoen in eerste klasse. Haar thuisbasis is het Schierveldestadion.

KSV Roeselare werd in juli 2016 overgenomen door de Chinese zakenvrouw Xiu Li Hawken, maar die draaide vorig seizoen de geldkraan dicht en betaalde pas in juni de achterstallige lonen. Deze zomer circuleerden geruchten dat de club overgenomen zou worden door een Braziliaanse investeerdersgroep, onder wie ook Fransman Mikaël Silvestre, ex-speler bij Manchester United, maar daarover bleef het de voorbije maanden windstil.