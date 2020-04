VOC Opstap vzw brengt on- en offline tientallen klanten samen in coronatijden Charlotte Degezelle

10 april 2020

08u42 0 Roeselare In tijden van corona blijkt Vrijetijdsondersteuningspunt VOC Opstap vzw relevanter dan ooit. Net nu hebben veel van hun klanten nood aan een zinvolle vrijetijdsbesteding, aan structuur en aan menselijk contact. VOC Opstap vzw speelde creatief in op die vraag en maakte hun activiteitenkalender coronaproof door zowel online als offline te werken.

VOC Opstap vzw biedt al jaren ondersteuning op vrijetijdsvlak aan alle mensen die daar nood aan hebben, zoals mensen met een beperking of mensen met minder financiële mogelijkheden. Het aanbod van VOC Opstap is heel breed. “We hebben een eigen jeugdbeweging, beschikken over ontmoetingsruimtes in Tielt en in Roeselare, organiseren betaalbare daguitstappen en zo meer”, zegt voorzitter Vasco Degryse. “We vertrekken steeds vanuit de interesses van onze klanten. Zo zijn er in de loop der jaren heel wat clubs ontstaan: vogelpikclub, creaclub, minivoetbalclub Den Engel, breiclub, bowlingclub en zelfs een heuse Rummiclub”.

Corona zorgt er echter voor dat de ontmoetingsruimtes gesloten blijven en ook de clubs niet kunnen doorgaan. Daarop stak het team van VOC Opstap vzw samen met de vrijwilligers de koppen digitaal bij elkaar. Ze bedachten een divers aanbod met de bedoeling jong en oud aan te spreken. “Heel wat zaken vinden online plaats”, aldus Vasco. “Zo posten we op maandag stadsfoto’s waarvan klanten de locatie moeten raden. Ook heel wat clubs blijven draaien zoals Komen Eten. Gisteren hebben we nog live een noodlesoepje gemaakt. We bezorgden de ingrediëntenlijst op voorhand aan de klanten. Op die manier gaat volgende zaterdag ook de creaclub door met een aantal vrijwilligers. De klanten weten dat ze alvast wc-rolletjes moeten sparen. Dat heeft iedereen momenteel voldoende in huis. Ik ben ook bijzonder fier op de jeugdmoni’s. Zij posten iedere dag een activiteit voor de leden. Zo lezen ze iedere dinsdag een verhaaltje voor”.

Maar niet iedereen is vertrouwd met sociale media. VOC Opstap vzw heeft er dan ook voor gezorgd dat er een aantal activiteiten niet online plaatsvinden. Zo kleven ze week na week spelletjes spelletjes op het raam van de ontmoetingsruimtes voor passanten. Ook brengen vrijwilligers iedere maandag het programma van de week rond naar klanten zonder computer. Zo proberen ze iedereen te betrekken. “Ik denk ook dat we na corona op dit spoor kunnen blijven verder gaan”, besluit Vasco. “Digitaal kunnen we klanten bereiken die minder mobiel zijn of bijvoorbeeld niet tegen drukte kunnen. We zien tal van mogelijkheden.”