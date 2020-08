VOC Opstap blijft ook na zomervakantie rondtoeren met bakfiets vol spelmateriaal CDR

25 augustus 2020

09u12 8 Roeselare Om kinderen en jongeren die uit de boot van de reguliere vrijetijdsinvulling vallen te ondersteunen, toert VOC Opstap al enkele maanden rond met een bakfiets vol spelmateriaal. Ze trekken van pleintje naar pleintje voor stoepdates. Nu de zomervakantie er bijna op zit, kunnen ze bovendien melden dat ze straks individuele stoepdates blijven organiseren.

Door de coronacrisis werd VOC Opstap halfweg maart uitgedaagd om hun volledige werking heruit te vinden. “We probeerden de verbinding met klanten en vrijwilligers warm te houden door het organiseren van fotozoektochten, online kooksessies en connectortafels, voorleesnamiddagen voor de spruiten van het Jeugdateljee en Babbeloe en alternatieve trajectbegeleidingen met klanten die onze hulp kunnen gebruiken bij het invullen van de vele vrij(gekomen) tijd”, vertelt vrijetijdsconsulent Charlotte Devlieger. “Maar er was nood aan meer! Klanten hadden veel extra vrije tijd, hadden nood aan duidelijkheid en structuur, hadden een gebrek aan inspiratie en waren eenzaam.” Daarom lanceerde de vzw in mei een oproep op Facebook om vrijetijdsmateriaal in te zamelen. Dat resulteerde in een goedgevulde fietskar. “Hiermee trokken we de baan op, naar klanten en voorzieningen’, weet ontmoetingsmedewerker Stijn Maerevoet. Er werd op een veilige afstand een babbeltje geslagen, geluisterd naar de hoogste noden en materiaal afgegeven om zich terug elk ‘in zijn kot’ te amuseren.”

Stoepdates

Een maand later ging VOC Opstap in op de projectoproep Generatie Veerkracht van minister Benjamin Dalle (CD&V) en dienden ze het project ‘Stoepdates’ in. Al snel engageerden ze zes jobstudenten die met de bakfiets van pleintje naar pleintje, van voorziening naar voorziening en van voordeur tot voordeur in Midden-West-Vlaanderen rondtoeren. Dit op een coronaproof manier. “Het leuke is dat de stoepdates niet enkel een waardige vrijetijdsinvulling geven aan de kinderen en jongeren in hun eigen buurt, maar ook erg leerrijk zijn voor de jobstudenten zelf”, zegt jeugdwerker Tien Vansteenkiste. “Als toekomstige hulpverleners leren zij voorzieningen in Midden-West-Vlaanderen kennen en communiceren ze met andere hulpverleners.”

Afsluitfeest

VOC Opstap sluit hun zomer volstoepdates af met een slotfeest aan Opstap Roeselare. Op 31 augustus worden op het Stationsplein vanaf 14 uur verschillende standjes met leuk spelmateriaal opgesteld. Wie wil, kan meespelen. En wat met de stoepdates na de zomer? “Vanaf 1 oktober worden de individuele stoepdates verder gezet. “Dit dankzij de steun van het Huis van het Kind Roeselare en Elk Telt van de stad Roeselare. Iedereen, jong en oud, die nog een bezoek wenst van de bakfiets, kan een stoepdate reserveren via 051/60.20.54 of jeugdwerk@vocopstap.be en ontmoeting@vocopstap.be.