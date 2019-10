VMS zet in op bewustwording met Awareness Day CDR

24 oktober 2019

13u22 0

Donderdag was geen gewone schooldag in de Vrije Middelbare School. In het kader van de Awareness Day kregen alle leerlingen per studiejaar workshops, uitstappen, lezingen,... voorgeschoteld rond thema’s als milieu, armoede, vrijwilligerswerk of globalisering. “We willen als school graag onze leerlingen mee helpen vormen tot bewuste burgers die niet aan de zijlijn staan te roepen, maar participeren in de maatschappij”, vertelt Virginie Buyse, coördinator van de Awareness Day. “Vandaag krijgen ze allen een stukje burgerzin bij.”

De eerstejaars maakten bijvoorbeeld kennis met kinderrechten via een spel in het stadspark. Via verschillende opdrachten leerden ze onder andere dat elk kind recht heeft op gezonde voeding, op onderdak en op een privéleven.