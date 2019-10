VMS zamelt 50 gsm’s en smartphones in om er Fairphones van te maken CDR

10 oktober 2019

Onder impuls van aardrijkskundeleerkrachten Veroniek Desombere en Emmerson Roelens zamelden leerlingen van de Vrije Middelbare School (VMS) een 50-tal oude gsm’s en smartphones in. Deze werden bezorgd bij Oxfam in Roeselare. “In het kader van de lessen duurzaamheid in het zesde jaar kwam het thema urban mining of het recupereren van grondstoffen uit stedelijk afval, aan bod”, zegt Veroniek Desombre. “Afgedankte gsm’s of smartphones zijn eigenlijk een verborgen goudmijn die onder meer goud, zilver, koper en tal van andere metalen bevatten. Op wereldvlak is er op dit moment een gigantische vraag naar deze grondstoffen voor al onze elektronische toestellen. Maar die grondstoffen zijn schaars, raken stilaan uitgeput en bij de ontginning ervan worden vaak jonge kinderen ingezet. We wilden graag een concreet steentje bijdragen en vernamen dat Oxfam werk maakt van inzameling van afgedankte gsm’s en smartphones om dan verder de grondstoffen te recycleren tot nieuwe toestellen. De winst van de verkoop van deze ‘Fairphones’ wordt verdeeld over sociale projecten, wereldwijd.” Veroniek startte een inzameling op in de derde graad en collega Emmerson zette ook de jongere leerlingen aan het inzamelen. In totaal sprokkelden ze zo 50 gsm’s en smartphones bijeen die de leerlingen zelf gingen afgeven bij Oxfam Roeselare. “De algemene boodschap die onze leerlingen er meekregen was toch het enorm grote belang van recyclage en duurzamer kopen, als reactie tegen de wegwerpmaatschappij. Dit schooljaar gaan we daarom het initiatief gewoon verder zetten, deze keer ook met de focus op afgedankte tablets.”