VMS moet voor het eerst werken met wachtlijst voor nieuwe eerstejaars

24 juni 2020

15u32 0 Roeselare Nog voor het einde van het schooljaar kunnen zich in de Vrije Middelbare School geen nieuwe eerstejaars meer inschrijven voor het schooljaar 2020-2021. Dat laten directeurs Luc Vanrobaeys en Willy Phlypo, die straks met pensioen gaat, weten via de Facebookpagina van de school aan de Arme Klarenstraat.

“De voorbije dagen kregen we in de school een toevloed aan inschrijvingen voor het eerste jaar te verwerken. Daardoor hebben we voor het eerst in het bestaan van de school het maximaal aantal eerstejaars bereikt dat is afgesproken binnen de scholengroep Sint-Michiel”, zeggen ze. “We danken alle ouders voor het vertrouwen dat ze in onze school stellen en kijken er naar uit om hun kind te verwelkomen. We beseffen echter ook dat we door het stopzetten van de inschrijvingen voor het eerste jaar een aantal kandidaat-leerlingen en ouders zullen ontgoochelen. Omdat we elke leerling een kwaliteitsvolle omgeving en opleiding willen bieden, kunnen we dit maximumaantal echter niet overschrijden. Kandidaat-leerlingen die nog willen inschrijven voor het eerste jaar, worden nu op een wachtlijst gezet. Alleen wanneer er een plaatsje vrijkomt, kan iemand van de wachtlijst inschuiven.”