VMS breidt vanaf deze zomer uit met nieuwbouw met 6 klaslokalen CDR

15 april 2020

11u16 1 Roeselare Langs de Blekerijstraat start deze zomer de bouw van een nieuw schoolgebouw met zes klaslokalen voor de Vrije Middelbare School (VMS). Er komt ook een extra speelplaats en de verbinding tussen de bestaande speelplaatsen wordt breder gemaakt.

“Het architectenbureau Bildt uit Roeselare maakte het ontwerp”, duidt directeur Luc Vanrobaeys de bouwplannen. “We kiezen voor een compact blok met drie bouwlagen. Centraal in het gebouw zitten een trappenhal en een lift. De architecten maakten een lichtrijk ontwerp met veel glas voor een maximale interactie met de omgeving. De klaslokalen zijn behoorlijk groot en bieden zo voldoende ruimte voor nieuwe pedagogische en didactische werkvormen. Het gebouw wordt opgetrokken langs de Blekerijstraat en paalt aan de huidige klaslokalen 6, 16 en 23. Er komt ook een verbinding tussen het bestaande gebouw en de nieuwbouw.” Bedoeling is de werken deze zomer te starten. “In het schooljaar 2021-2022 kunnen we het nieuwe gebouw dan in gebruik nemen”, gaat de directeur verder. “Tussen het nieuwe gebouw en speelplaats 2 komt er een extra speelplaats. De nieuwe speelplaats zal via een brede trap aansluiten op speelplaats 2. De verbinding tussen speelplaats 1 en speelplaats 2 wordt ook een stuk breder gemaakt. ”