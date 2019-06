Vliegende start voor Dansschool Dançar op nieuwe locatie in Hoogleedsesteenweg Sam Vanacker

09 juni 2019

11u27 14 Roeselare Dansschool Dançar opende zaterdag de deuren van hun nieuwe uitvalsbasis in Roeselare. Ruim zevenhonderd nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen in de volledig vernieuwde loods in de Hoogleedsesteenweg 408. De feestelijke opening ging gepaard met tal van dansdemonstraties en enkele bijzondere special acts.

Eerder was Dançar nog gevestigd in de Quirinuszaal in Hooglede, maar door het stijgend aantal leden - intussen staat de teller op 472 dansers - ging bezieler Ricardo Oliveira Ferreira eind vorig jaar op zoek naar een grotere locatie. Ferreira en zijn vriendin Melissa Debouvere kochten een leegstaande loods vlakbij de ring rond Roeselare en na vijf maanden van grondige opknapwerken opende de school zaterdag de deuren. Dat gebeurde met de nodige toeters en bellen. Gasten werden er ontvangen door een tafeldame, er liepen twee ballerina’s en een steltenloper door het publiek. Verder had Ricardo, die zelf ooit te zien was in So You Think You Can Dance, ook acrobaat Matthias Goethals en solodanser Cédric Landrieu, bekend van Belgium’s Got Talent, uitgenodigd.

“Een nieuw hoofdstuk breekt aan voor Dançar”, zegt Ferreira. “De ruimte die we hier hebben is fantastisch en biedt ons de mogelijkheid om verder te groeien en te bloeien. Op de benedenverdieping hebben we een grote zaal van achttien op vijftien meter, terwijl we op de bovenverdieping nog eens twee zalen van negen op twaalf meter ter beschikking hebben, met spinningruimte. Alles samen is dat goed voor 540 vierkante meter aan dansruimte alleen al. Verder hebben we ook moderne douches en is er beneden een cafetaria en zelfs een afgesloten studeerruimte. Nog nieuw is dat we in onze grote zaal tien bungeetouwen voorzien hebben zodat we voortaan ook bungeefitness kunnen aanbieden.”

Van Hooglede naar Roeselare

Door de verhuis bevindt de van oorsprong Hoogleedse dansschool - Ferreira nam halfweg 2017 het Hoogleedse Funky Dance over en nam een nieuwe start met de school als Dançar - zich voortaan op Roeselaars grondgebied, waar ze vanzelfsprekend niet de enige dansschool met een gezonde dosis ambitie zijn. “Er is ruimte in Roeselare voor meerdere scholen en ik heb niets dan respect voor de collega’s”, zegt Ferreira. “Het gaat er om uniek uit de hoek te komen. We willen een thuis bieden aan elke soort danser.”

Fris uit bed voor de dansles

Het publiek dat zaterdag kwam kijken naar het nieuwe zalencomplex was in elk geval onder de indruk. Elke Broos uit Hooglede en haar dochters Mette (15) en Nona (12) zijn al ruim tien jaar vertrouwd met de school. “Er is veel veranderd de voorbije jaren”, vertelt Elke. “De school is enorm gegroeid en dat is de verdienste van Ricardo. Zijn passie voor het dansen is gigantisch groot en hij slaagt er in die passie door te geven aan de kinderen. Allebei mijn dochters komen hier heel graag. Nona is er eentje die doorgaans moeilijk uit haar bed geraakt in het weekend. Maar voor de dansles op zaterdagmorgen springt ze heel vlot uit haar bed. En dat zegt veel.”