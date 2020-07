Vliegbusreis van studenten Vives beloond met prijs Vlaamse autocarsector van BAAV CDR

02 juli 2020

07u53 0 Roeselare In het Kasteel van Rumbeke is de prijs Vlaamse autocarsector uitgereikt door de BAAV, de Vlaamse Beroepsfederatie voor Autobus en Autocar ondernemingen. De prijs ging dit jaar naar studenten toerisme en recreatiemanagement van de hogescholen Vives campus Brugge en Thomas More campus Mechelen.

De winnende groep uit Brugge maakte een vliegbusreis naar Finland, met als titel ‘The Republic of Santa Claus’ voor Reizen Lauwers uit Boechout. De studenten zijn Arlynn Longueville uit Oostkamp, Gabriële Thomas uit Brugge, Lore Vercaigne uit Roeselare, Lieselot Scheerlinck uit Oudenburg en Tom Beuls uit Louvain-la-Neuve. In het werk waardeerde de jury de goede doelgroepsanalyse, die leidt tot onder andere een Nederlandstalige reisbegeleiding, optionele activiteiten en hogere prijszetting, alsook de mooie presentatie en website, vlotte tekst... Positieve punten waren verder de goede vertaling van de theoretische achtergrondkennis in een mooi reisproduct en de sterke marketing. Daarnaast was er ook lof voor de goede prijscalculatie op basis van het minimum aantal reizigers, waardoor het financieel risico is beperkt. Dankzij de prijs kunnen de studenten zelf op autocarreis.