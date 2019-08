Vleermuizen ontdekken in ‘t Sterrebos CDR

Natuurpunt Mandelstreke organiseert in samenwerking met ’t West-Vlaamse Hart een vleermuizenavond in provinciedomein ’t Sterrebos. Op zaterdag 31 augustus krijg je de kans om er vleermuizen te zien fladderen boven het water, de diertjes te ‘horen’ rondvliegen dankzij een batdetector die de ultrasone geluiden van vleermuizen omzet naar voor ons hoorbare geluiden, leer je de verschillende soorten vleermuizen die in Het Sterrebos vertoeven kennen aan de hand van de verschillende ratelende geluiden uit de batdetector,... Zoogdierenspecialisten van Natuurpunt begeleiden de wandeling en de observaties. De vleermuizenavond start op 31 augustus om 20 uur op de parking van Het Sterrebos in de Sterrebosdreef en duurt drie uur.