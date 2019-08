Vlaanderen-Ierland laat je proeven van Ierse whiskey CDR

14 augustus 2019

Vlaanderen-Ierland organiseert op vrijdag 13 september een whiskeyproeverij in De Zilverlink langs de Meensesteenweg. Focus licht er op vijf Ierse top-whisky’s die worden besproken en geproefd. Deelnemers komen tijdens de proeverij via het nodige beeldmateriaal meer te weten over de whiskey zelf, maar ook over de plaats waar de whiskey gedistilleerd werd. Er wordt brood en water voorzien om tussen de verschillende whisky’s door de smaak te neutraliseren. Deelnemen kost 25 euro per persoon. Ook BOB is welkom en kan voor amper drie euro deelnemen. Zij krijgen een mojitomocktail en een koffie of frisdrank. Inchrijven kan via storting op rekening BE32 7390 1390 0202 van Vlaanderen-Ierland met vermelding “whiskeyproeverij” + aantal personen + aantal BOB’s. Er worden maximaal 25 deelnemers toegelaten dus snel inschrijven is de boodschap. De proeverij start om 19.30 uur stipt.