Vlaamse Waterweg stuurt vergunningsaanvraag voor containerterminal na protest bij met compensatie voor gekapte bomen en meer fietsveiligheid Charlotte Degezelle

22 oktober 2019

08u59 6 Roeselare Op woensdag 23 oktober start een nieuw openbaar onderzoek rond de bouw van de containerterminal aan het Kanaal Roeselare-Leie na protest van Burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare en een negatief advies van de stad Roeselare. Als antwoord op de bezwaren herwerkte De Vlaamse Waterweg haar aanvraag. Het maakt werk van compensatie voor de bomen die gerooid moeten worden en ook de omlegging van de fietssnelweg is herbekeken.

De Vlaamse Waterweg wil al jaren een nieuwe containerterminal, de River Terminal Roeselare, bouwen aan het kanaal Roeselare-Leie. Toen de vergunningsaanvraag afgelopen zomer werd aangeplakt aan het terrein aan de Schaapbruggestraat en de Regenbeekstraat steigerde burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare. Uit het dossier bleek dat er 110 bomen langs het jaagpad zouden gerooid worden en dat de fietssnelweg over het jaagpad omgeleid moest worden. De actiegroep diende bezwaar in en startte ook een online petitie, die ondertussen al door bijna 2.500 mensen werd ondertekend.

Meer fietsveiligheid en groencompensatie

Meer Bomen in Roeselare vond steun bij het stadsbestuur dat de vergunningsaanvraag een negatief advies gaf. “Geconfronteerd met deze bezwaren, besliste De Vlaamse Waterweg om de aanvraag te herwerken”, weet schepen Michèle Hostekint (Sp.a & De Vernieuwers). “De omlegging van het fietspad rond het terrein werd verfijnd. Dit betekent dat het nieuwe fietspad onder andere een minimumbreedte van drie meter zal hebben. De nodige maatregelen worden voorzien om de fietsveiligheid en het fietscomfort te garanderen. Daarnaast is er ook voorzien in groencompensatie. 58 van de te rooien bomen zijn vergunningsplichtig. Dit betekent dat het bomen betreft met een stamomtrek van één meter op één meter hoogte. De Vlaamse Waterweg wil het rooien van deze bomen compenseren. In eerste instantie worden 58 nieuwe bomen aangeplant aan weerszijden van het omgelegde fietspad om de natuurlijke belevingswaarde voor de fietser te behouden. Daarnaast is er een aanzienlijke financiële compensatie van 150.000 euro. Dit bedrag staat gelijk aan de waarde van de 58 te rooien bomen. Dat bedrag zal deels gebruikt worden voor de aanplant van twintig extra bomen in het verlengde van het omgelegde fietspad en voor de aanplant van bomen op een andere, nog nader te bepalen locatie in Roeselare.” De gewijzigde vergunningsaanvraag werd begin deze maand ingediend. Woensdag 23 oktober start een nieuw openbaar onderzoek, dat loopt tot 23 november. Ook de stad brengt opnieuw haar advies uit en de finale beslissing door de Vlaamse minister moet ten laatste genomen worden in januari 2020.

Overleg

Ondertussen ging het stadsbestuur in overleg met verschillende partijen rond de compensatiemaatregelen. In verband met de bomen zat de stad rond de tafel met Meer bomen in Roeselare. “We hopen dat er voor de compenserende aanplantingen werk gemaakt wordt van een variatie van meerdere soorten, het groenschem aan beide kanten van het fietspad komt, dat er gestreefd wordt naar een maximale ecologische waarde en verwachten dat we nauw betrokken worden in de bestemming van de beloofde compensatie”, besluit Gene Vangampelaere van Meer Bomen in Roeselare.

De omlegging van het fietspad werd besproken met de bedrijven en overheidsinstanties. Ook was er een afstemmingsvergadering tussen de stad, de POM, de Vlaamse Waterweg en de betrokken bedrijven die actief zijn in de kanaalzone.