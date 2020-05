Vlaamse centen voor VABI en basisschool Sint-Lutgart Charlotte Degezelle

15 mei 2020

07u50 20

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 28,8 miljoen euro in negentig scholenbouwprojecten. “Ook al staan in deze coronatijden vele klaslokalen leeg, we blijven investeren in onze schoolgebouwen”, zegt Weyts. “Vlaanderen investeert deze regeerperiode drie miljard euro in schoolinfrastructuur.” Acht miljoen van dat bedrag gaat naar West-Vlaamse scholen en ook Roeselare krijgt een stevig stuk van de koek. Zo mag het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut rekenen op een subsidie van 4.142.312 euro voor een nieuwbouw en omgevingswerken. Ook vrije basisschool Sint-Lutgart krijgt 101.775 euro voor het isoleren van het dak en werken aan het buitenschrijnwerk.