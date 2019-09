Vlaamse centen voor ontharding speelplaats en parking SBS De Brug en omgeving Sint-Jozefskerk CDR

06 september 2019

Twee Roeselaarse onthardingprojecten krijgen subsidies van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V). In totaal gaat er vijf miljoen euro naar 22 Proeftuinen Ontharding die binnenkort in gans Vlaanderen opgestart worden. De initiatiefnemers worden ondersteund via subsidies én projectbegeleiding om beton, asfalt of gebouwen te verwijderen en die ruimte kwalitatief in te richten. “Via onthardingsprojecten zetten we in op het klimaatrobuuster en leefbaarder maken van onze regio en nabije omgeving, en het versterken van de lokale of bovenlokale open ruimte”, zegt Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel. Er werden in totaal 138 dossiers ingediend die hoopten op centen. Het eerste Roeselaarse project dat geselecteerd is er eentje van Stedelijke Basisschool De Brug. De school langs de Brugsesteenweg wil de bestaande verharde speelplaats en parking ontharden om een meerwaarde te creëren voor de school én de buurt op het vlak van spel, sociale interactie, groen, biodiversiteit en verkeersveiligheid. Hiervoor wordt een participatief traject gehouden met de school en de buurt, in samenwerking met VIVES en de KU Leuven. Zo kan er ook ingezet worden op biodiversiteit en recyclage. Daarnaast krijgt Stad Roeselare eveneens centen om de omgeving van de Sint-Jozefkerk, die momenteel getransformeerd word tot nieuwe stek van architectenbureau 3Architecten in combinatie met een polyvalente ruimte, te ontharden om er een kwalitatieve groene ontmoetingsruimte te creëren. Hiervoor wordt wordt de mobiliteit in de buurt herzien en veiliger gemaakt.