Vlaams Gewest kent vergunning toe voor gecontesteerde zendmast in Beitem, maar stad gaat in tegenaanval: “Laat ons samen een alternatief zoeken” Charlotte Degezelle

05 november 2019

14u58 0 Roeselare Ondanks het protest van buurtbewoners tegen de komst van een zendmast heeft het Vlaams Gewest toch een vergunning toegekend. Maar het Roeselaarse stadsbestuur laat het hier niet bij. Het schepencollege vindt niet dat de weide in de Kortwagenstraat de beste locatie is voor de pyloon. Het vraagt ASTRID, de telecomoperator voor de hulp- en veiligheidsdiensten, in overleg te gaan met hen en met de Beitemnaars.

Meer dan tweehonderd Beitemnaars hebben begin augustus hun handtekening gezet onder een bezwaarschrift tegen de bouw van een 42 meter hoge zendmast van ASTRID, de telecomoperator voor hulp- en veiligheidsdiensten, in een weide in de Kortewagenstraat, achter hun tuinen. Ze vinden dat zo'n gevaarte niet past op amper dertig meter van de woningen, maar vrezen vooral voor hun gezondheid.

Alternatieven?

Drie maanden later blijkt dat het protest weinig uitgehaald heeft. Het Vlaamse Gewest heeft op 22 oktober een vergunning toegekend aan ASTRID . Het Roeselaarse stadsbestuur is verrast. “Vooral het gebrek aan communicatie met zowel de stad als met de bewoners van Beitem vinden we niet kunnen”, zegt schepen van Omgevingsvergunningen en Stadsontwikkeling Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Dit blijkt duidelijk uit de vele bezwaren die de stad deze zomer hebben bereikt tijdens het openbaar onderzoek. En net het verbeteren van de communicatie is net het doel van deze aanvraag... Pas na het doorlopen van het vergunningentraject werd het stadsbestuur ingelicht over de noodzaak van deze pyloon, namelijk het optimaliseren van de communicatie tussen hulpdiensten. Uiteraard kunnen wij dit als lokale overheid enkel toejuichen, aangezien dit de algemene veiligheid verbetert. Het werd na de toelichting ook duidelijk dat een locatie in Beitem noodzakelijk is om het radiodekkingsprobleem voor Roeselare en voor verschillende buurgemeentes te verbeteren. Maar we hebben geen andere alternatieven in de buurt van Beitem gekregen. Daarom zijn we niet zeker dat deze locatie in Beitem ook de beste is. Daarom vragen we ASTRID om te overleggen met ons en de bewoners van Beitem om tot een deftige oplossing te komen.”

Toen we de omwonenden van de Kortwagenstraat contacteerden, waren zij nog niet geïnformeerd over de recentste stand van zaken in het dossier. “We zijn ontgoocheld dat ASTRID toch een omgevingsvergunning gekregen heeft”, reageert woordvoerster Els Van Brabant. “Nu ze die beet hebben, houdt niets hen nog tegen om de mast te bouwen. Tegelijk zijn we blij dat de stad aan onze kant staat. Wij zijn dan ook bereid om rond de tafel te gaan zitten met ASTRID en het stadsbestuur om samen een locatie te vinden voor de pyloon die minder storend is.”