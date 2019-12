Vlaams Belang wil dat doven en slechthorenden ook optimaal van KOERS kunnen genieten CDR

17 december 2019

07u28 2 Roeselare Vlaams Belang-raadslid Immanuel De Reuse opperde tijdens de gemeenteraadszitting maandagavond het idee om voor KOERS. Museum van de Wielersport te investeren in de Vlaamse ErfgoedApp voor doven en slechthorenden.

“Het museum aan het Polenplein heeft nu al informatieve tekstpanelen, Nederlandstalige ondertitels bij beeldfragmenten en er is een uitgetikte versie van de luisterfragmenten. Dit is een eerste stap”, vindt De Reuse. “Doven en slechthorenden die Vlaamse Gebarentaal gebruiken, hanteren echter een andere grammatica, een andere zinsbouw. Daardoor vormen de beschikbare hulpmiddelen nog altijd een drempel.”

Schepen José Debels sprak over een mooie suggestie van De Reuse. “Sinds oktober is er een nieuw personeelslid in dienst bij KOERS, die focust op een versnelde digitalisatie van de collectie”, zegt hij. “Dit personeelslid is ook al bezig met de implementatie van de Vlaamse ErfgoedApp. We gaan bekijken of we ook Vlaamse Gebarentaal kunnen meenemen in dit verhaal. In januari is er alvast een rondgang gepland met expertisecentrum in toegankelijkheid Inter en we gaan dit ook aan hen voorleggen.”

Ook Matthijs Samyn (CD&V) toonde zich bekommerd om doven en slechthorenden en vroeg zich af of medewerkers van het stadhuis een cursus Vlaamse Gebarentaal kunnen volgen of dat er geïnvesteerd kan worden in een tolk. Schepen Henk Kindt (Sp.a en De Vernieuwers) zou nagaan of hier nood aan is.