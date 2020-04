Vlaams Belang vraagt een mondmasker voor elke Roeselarenaar CDR

21 april 2020

13u26 22 Roeselare Oppositiepartij Vlaams Belang wil dat het Roeselaarse stadsbestuur elke inwoner een mondmasker schenkt.

“Momenteel woedt de coronacrisis nog volop, maar toch wordt er al gedacht aan een uitdoofscenario en hoe deze aan te pakken. Hoe kun je op een verstandige manier het openbare leven heropstarten?”, zegt fractieleider Immanuel De Reuse. “Een van de raadgevingen van de Veiligheidsraad is het gebruik van mondmaskers. Het zou dan gaan om een herbruikbare, wasbaar masker waar een filter in past. De beschikbaarheid van zo'n masker bij de bevolking is belangrijk, want verschillende experts waarschuwen voor een nieuwe opstoot van het virus. De beste manier om iedereen van een mondmasker te voorzien, is dan ook een gestructureerde aanpak van bovenaf. We vragen dan ook dat het stadsbestuur elke Roeselarenaar boven de 12 jaar zo'n masker schenkt. Eventueel kan met de zorgregio of met nabije gemeentebesturen een groepsaankoop gedaan worden. Als we nu uit de startblokken schieten, kan Roeselare zich goed voorbereiden op het einde van deze noodtoestand.”