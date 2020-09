Vlaams Belang-raadslid: “Wat met wekelijkse markt bij bouw nieuw stadhuis?” CDR

22 september 2020

07u26 1 Roeselare Wat moet er gebeuren met de Roeselaarse dinsdagmarkt, als de Botermarkt een werfzone wordt tijdens de bouw van het nieuwe stadhuis? Die vraag stelde gemeenteraadslid Filip Deforche (Vlaams Belang) tijdens de gemeenteraadszitting.

”Er heerst grote onrust bij de marktkramers”, zegt hij. “Ze hebben het over de plannen om in 2021 het huidig stadhuis af te breken, waarbij de Botermarkt zou worden omgetoverd tot werfzone. De vraag die op ieders lippen brandt: wat gebeurt er met de marktkramers en de wekelijkse markt? Waar zal de markt ondergebracht worden? Wordt er nagedacht over alternatieven? Is er sprake van een eventuele financiële compensatie voor de marktkramers?” Schepen Tom Vandenkendelaere (CD&V) heeft weet van de ongerustheid. “Maar het nieuwe stadhuis zit nog in de ontwerpfase. We hopen tegen de jaarwisseling te landen. Vervolgens zullen we een omgevingsvergunning voor de sloop aanvragen. Dan zal alles een pak concreter worden en zullen we ook zicht krijgen op wat wanneer gesloopt zal worden en waar de werfzone precies komt. Er zal zeker een impact zijn op de Botermarkt en de gevel langs de kant van de Grote Markt. We moeten bovendien ook rekening houden met de mobiliteit, want er zal werfverkeer zijn. Communicatie wordt heel belangrijk. Inzake de dinsdagmarkt zullen we de situatie sowieso bekijken met alle betrokkenen. Onze diensten maakten nu alvast een lijst met aandachtspunten, maar concrete vragen zullen we pas kunnen beantwoorden als alles rond is.”