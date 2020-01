Vlaams Belang pleit voor afschaffing terrasbelasting CDR

21 januari 2020

10u17 0 Roeselare Filip Deforche (Vlaams Belang) wil dat Roeselare - in navolging van Kortrijk - de terrasbelasting afschaft.

“Daar streven we al lang naar, maar nu is er een kapstok. Kortrijk is de eerste West-Vlaamse centrumstad die de terrastaks afschaft. Ze vraagt en hoopt dat de uitbaters in ruil wel investeren in mooie, kwaliteitsvolle terrassen. Zijn er bezwaren om ook in Roeselare de terrasbelasting volledig te schrappen?”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) beaamt dat niemand van belastingen houdt. “Maar we heffen ze niet zomaar. Vorig jaar hebben we de terrasbelasting al gehalveerd. Hierdoor zagen we de inkomsten dalen van 87.000 euro naar 43.000 euro. We krijgen veel vragen om belastingen niet te heffen en telkens kijken we wat haalbaar is. Vandaar ook de eerdere beslissing om de terrasbelasting te halveren. We blijven bij dat besluit, ook omdat het een manier van handhaving is. De terrasbelasting zal het voortbestaan van onze horeca niet bedreigen.”