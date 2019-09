Vlaams Belang klaagt overlast in stationsbuurt door ‘bende marginalen’ aan CDR

Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt het stadsbestuur om dringend in te grijpen in de stationsomgeving. "Een bende marginalen teisteren de buurt en zorgen voor overlast", aldus raadslid Filip Deforche. Het stadsbestuur neemt de situatie ernstig.

“Sinds ongeveer twee maanden teistert een bende marginalen onze stationsomgeving”, kaartte Deforche aan tijdens degemeenteraadszitting. “Er is geen ander woord voor. Het gaat, en ik beroep mij op verschillende getuigenissen, steeds om dezelfde mensen van ‘de Carrefour’, het Geitepark, de Munt, De Bosrand... Het is ook niet de eerste keer dat ik dit ten berde breng in de gemeenteraad. Jammer genoeg krijg ik steeds hetzelfde antwoord. De wijkagent, de straathoekwerkers, gemeenschapswachten... Ze zijn er allemaal mee bezig. Maar er gebeurt niets. De mensen die voor overlast zorgen in en rond het station, zijn nochtans bekend. De voorbije weken ging het in stijgende lijn, vooral op het stationsplein zelf: verbaal geweld, openbare dronkenschap, wildplassen, gooien met flessen naar elkaar... Het biedt een mooie eerste indruk voor wie per trein in Roeselare aankomt. En de horeca klaagt steen en been want hun terrassen blijven leeg erdoor. Ik heb niets tegen de wijkagent, de straathoekwerker of de gemeenschapswacht. Ze doen wellicht allemaal hun taak, maar er gebeurt niets. Dan moet de politiek tussenkomen en het overnemen. Er moeten regels gemaakt worden of bestaande regels eindelijk eens toepassen. Wat nu gebeurt, is een centrumstad als Roeselare onwaardig.”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) reageert: “De problemen zijn ons bekend en niet nieuw. Maar stellen dat er niks gedaan wordt, moet ik tegenspreken. De resultaten kunnen echter niet op korte termijn zichtbaar zijn. Het gaat om een zestal mensen, zogenaamde zorgwekkende zorgmijders, die voor de problemen zorgen en zich regelmatig verplaatsen. We voeren momenteel een meersporenbeleid. Er moet meer gebeuren dan enkel repressieve maatregelen Een plaatsverbod is mogelijk, maar daarvoor moet je een dossier samenstellen en dat kost tijd en moet volgens de regels gebeuren. We willen die mensen ook begeleiden, een dak boven het hoofd geven en nieuwe kansen bieden. Dit vraagt allemaal veel tijd, maar we laten het niet los.”