Vlaams Belang klaagt overlast aan station door ‘bende marginalen’ aan, stadsbestuur wil ze van straat halen CDR

30 juni 2020

07u13 0 Roeselare Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt het stadsbestuur nogmaals om dringend in te grijpen in de stationsomgeving. “Een bende marginalen teisteren de buurt en zorgen voor overlast”, aldus raadslid Filip Deforche. Het stadsbestuur bekijkt of ze die mensen elders kunnen opvangen.

“Het is echt geen visitekaartje voor onze stad”, opent Filip Deforche (Vlaams Belang). “Op de bank aan het station zit dag na dag een groepje marginalen. Ze ambeteren voorbijgangers, er breken vechtpartijen uit. Treinreizigers en vooral handelaars op en rond het station zijn het kotsbeu en vragen dringend maatregelen. Deze toestand is niet meer houdbaar. Het is ondertussen al minstens de vierde keer dat ik over dit groepje tussenkomen. De ene keer zorgen ze voor overlast aan het station, dan weer in het Geitepark, rond de Carrefour,… Welke maatregelen worden genomen om hier paal en perk aan te stellen?” Burgemeester Kris Declercq (CD&V) laat weten dat het niet altijd om dezelfde mensen gaat. “Maar we krijgen wel meer en meer te maken met mensen die zich naast de samenleving positioneren”, reageert hij. “Het gaat onder meer om enkele personen met een mentale beperking, maar ook om zorgwekkende zorgmijders. Het zijn zeker niet allemaal criminelen maar veelal zijn het mensen die begeleiding nodig hebben. Op 14 en 27 mei was er een opstoot. Ik heb onmiddellijk gepolst bij de korpschef naar hoe we konden ingrijpen. Zelf dacht ik aan een alcoholverbod, maar dat is geen oplossing want die mensen verplaatsen zich dan naar de Ronde Kom, het Geitepark,… De politie, die tegenwoordig in het station ondergebracht is, is steeds snel aanwezig als het fout gaat en er wordt direct ingegrepen. Maar de politie zegt dat er niet dagelijks problemen zijn. Ik begrijp dat de bewoners en handelaars niet blij zijn met de situatie. We bekijken momenteel met het Welzijnshuis of we die mensen elders kunnen huisvesten. Op die manier moeten ze niet op straat rondhangen.”