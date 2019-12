Vlaams Belang en Groen vinden meerjarenplan vaag, braaf en weinig sociaal CDR

18 december 2019

14u36 2 Roeselare De gemeenteraad boog zich dinsdagavond over het nieuwe meerjarenplan. Nadat vorige week oppositiepartij N-VA al haar licht liet schijnen op de toekomstplannen lieten nu ook Vlaams Belang en Groen zich horen.

Tijdens de zitting nam Vlaams Belang-fractieleider Immanuel De Reuse het woord. “Na ingrijpende werken in onze stad zou het in het nieuwe bestuursera kalmer aan gaan en zou de Roeselarenaar terug centraal staan. Maar wie het document doorploegt, ziet dat het toch weer een legislatuur zal worden met veel werken in onze stad. Rust zit er niet onmiddellijk aan te komen”, oordeelt hij. “Denk op vlak van mobiliteit maar aan de heraanleg van de Spanjestraat, de Arme Klarenstraat, het mobiliteitsplan Rumbeke, de aanpak van het tweede deel Ooststraat en de Noordstraat met het nodige werfverkeer in de stad, werken aan de invalswegen en de aanleg van fietspaden, rioleringswerken,...”

Te braaf

Globaal keurde het Vlaams Belang het meerjarenplan niet goed. “Er staan goeie dingen in, er staan dingen in waar we niet mee akkoord kunnen gaan, maar bovenal staan er veel vage dingen in waar we geen realistisch zicht op hebben. We zullen tijdens de legislatuur elk dossier beoordelen op zijn merites en de goeie dingen steunen, de verkeerde beslissingen bestrijden”, zegt De Reuse.

Groen vindt de meerjarenplanning niet ambitieus genoeg. “Ik voel hier geen rock ‘n’ roll, grote vernieuwing of durf”, oordeelt Steven Dewitte. “Zelden zal je zo’n sterke verkiezingsoverwinning behalen en zo’n solide meerderheid zien, een berg ervaring in het schepencollege en een paar van de beste sprekers en debatteurs van de stad. En dan zo’n braaf plan? Sorry, ik had verwacht dat jullie me van mijn sokken zouden blazen, maar de gekende padjes worden verder afgewandeld.”

Ik voel hier geen rock ‘n’ roll, grote vernieuwing of durf. Ik had verwacht dat jullie me van mijn sokken zouden blazen, maar de gekende padjes worden verder afgewandeld Steven Dewitte (Groen)

Volgens Deniza Miftari (Groen) is het plan weinig sociaal. “We vinden het betreurenswaardig dat er in theorie zoveel mooie actieplannen geformuleerd worden voor de kwetsbare Roeselarenaar, maar er geen budget tegenover gezet wordt. En als er dan budget wordt vrijgegeven, is het bitter weinig. Wij hebben niet het gevoel dat iedereen telt”, zegt ze.

Tot slot liet ook Open Vld, die na twee legislaturen in de oppositie nu in de bestuursmeerderheid zit, van zich horen. De partij gaf zichzelf grote onderscheiding, want van de honderd ambities die het in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen lanceerde, ziet het er tachtig vertaald in het meerjarenplan.