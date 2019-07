VL Zuivelcentrum sluit na 70 jaar: “De laatste week zal er een grote doos Kleenex in de winkel staan” Charlotte Degezelle

01 juli 2019

14u47 11 Roeselare VL Zuivelcentrum in de Koning Albert I-laan sluit zaterdagavond 20 juli definitief de deuren. Daarmee komt een einde aan een familiebedrijf dat zeventig jaar geleden werd opgestart door Maurice Lepla en Martha Decock als groothandel. In handen van dochter Monique Lepla, haar echtgenoot Rik Vanblaere en dochter Karolien Vanblaere transformeerde de groothandel in kaaswinkel en -bistro. Straks blijven ze nog kaasplanken en -buffetten voor grote groepen aanbieden, maar het trio heeft elk ook een nieuwe uitdaging.

“Ik ben blij dat we in schoonheid kunnen afronden”, zegt Monique. “Mijn ouders hebben de zaak dertig jaar gerund en zelf wou ik graag de kaap van veertig jaar ronden. Nu het nieuws bekend is dat we er straks mee stoppen, deugd het me deugd dat we alleen maar warme reacties krijgen. Sommige mensen vragen zich wel af waar ze straks naartoe moeten, maar ze ‘jeunen’ ons vooral het feit dat we het rustiger aan gaan doen. Een mooier einde hadden we ons niet kunnen voorstellen.”

Al is het voor Monique, Rik en Karolien wel met gemengde gevoelens. “We hebben VL Zuivelcentrum altijd met hart en ziel gerund en doen het nog altijd met plezier, maar het is mooi geweest.Door de jaren heen hebben we met veel klanten een sterke band opgebouwd en dat wordt straks anders. Het is nu soms al emotioneel, maar de laatste week zal er ongetwijfeld een grote doos Kleenex in de winkel staan.”

Kaaswinkel

In 1949 startten Maurice Lepla en Martha Decock een toeleveringsbedrijf van zuivelproducten voor in hoofdzaak melkventers op. In 1979 namen dochter Monique en Rik Deblaere de zaak over. “Rik, die toen als BTW-controleur werkte, wilde heel graag zelfstandig zijn”, legt Monique uit. “In die tijd reden 32 melkboeren rond met onze producten, maar de stiel van melkboer was toen al tanende”, pikt Rik in. “We moesten op zoek naar een andere afzetmarkt en belandden onder andere bij scholen en ziekenhuizen. We hebben toen ook een kaaswinkel geopend. Eerst kleinschalig in het magazijn, maar in 1990 openden we een nieuwe winkel in de Koning Albert I-laan.”

Orderboekje nog goed gevuld

In 2000 zette dochter Karolien haar eerste stappen in de zaak en vier jaar later werd de groothandel verkocht. “In 2010 realiseerden we een lang gekoesterde droom: onze eigen kaasbistro. Die hebben we de voorbije jaren wel al voorzichtig afgebouwd.”

Het einde van het zuivelcentrum en de kaasbistro betekent echter niet dat kaas volledig uit het leven van het gezin Deblaere-Lepla wordt verbannen. “De kaasplanken- en buffetten voor groepen vanaf dertig mensen willen we nog twee jaar verder aanbieden”, zegt Monique. “Ons orderboek is nog bijzonder goed gevuld en we willen al die mensen niet teleurstellen.”

Handtassenmuseum

Maar ook na 20 juli zullen Monique, Rik en Karolien niet stilzitten. In het najaar van 2018 opende Monique haar eigen handtassenmuseum. Dertig jaar geleden kocht ze haar eerste handtas van Delvaux en door de jaren heen sprokkelde ze een unieke collectie bijeen van honderd exemplaren, waarvan geen enkele gemaakt is na 1989. “Iedereen blijft welkom op maandag van 14 tot 17 uur om mijn collectie te bewonderen”, zegt Monique. “Voor groepen bied ik ook arrangementen aan zoals een bezoek aan het museum in combinatie met kaas, geytetaart of een ‘onze Louis’. Dat blijft.”

Nieuw biertje

Rik zet dan weer verder in op zijn bierverhaal. Samen met kompaan Bert Soete brouwde hij onder de naam Zwaan9 vorig jaar een eerste biertje: onze Louis. “Later deze zomer komt de opvolger ‘onze Henri’ op de markt”, vertelt Rik. “De biertjes zijn hier tijdens de openingsuren van het handtassenmuseum ook te koop.” Dochter Karolien vond tot slot een nieuwe job in Izegem.

Meer info op de Facebookpagina’s ‘VL curiosa en handtassenmuseum’ en ‘Zwaan9’. Monique contacteren voor een kaasplank of -buffet voor minstens dertig mensen kan op 051/22.48.82 of via moniquelepla@gmail.com. Ook eventuele overnemers mogen zich nog melden.