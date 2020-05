Vives-studente Maité wint uitwisselingsreis naar Oeganda Valentijn Dumoulein

17u40 0 Roeselare Studenten agro- en biotechnologie streden de voorbije maanden voor een van de vijf tickets naar Oeganda. Ze deden dit via een organisatie van Dierenartsen Zonder Grenzen en Broederlijk Delen. Maïté Devos uit Harelbeke, studente agro-industrie aan hogeschool Vives campus Roeselare, werd een van de winnaars.

In oktober 2019 werd het startschot gegeven. Dierenartsen Zonder Grenzen en Broederlijk Delen gingen samen met hogeschool Vives campus Roeselare, Thomas More Hogeschool en HoGent op zoek naar geëngageerde studenten agro- en biotechnologie die zich wilden inschrijven voor ‘Students in a race to Uganda’. Hun opdracht was uitdagend: “Zoek een antwoord op de vraag hoe we halverwege deze eeuw tien miljard mensen kunnen voeden zonder dat de impact van ons landbouw- en voedselsysteem de milieugrenzen overschrijdt.”

In de eerste ronde moest iedere student zelf een creatieve poster ontwerpen waarin een globaal voedselprobleem werd aangekaart. In de volgende ronde brachten ze oplossingen in beeld via een zelf gemonteerde video. Tijdens de finale analyseerden ze de rol die ontwikkelingssamenwerking kan spelen bij het oplossen van de door hen gekozen voedselproblematiek. Maïté focuste op de zorgwekkende afname van bestuivende insecten. Ze reikte verschillende, direct inzetbare en praktische oplossingen aan en overtuigde de jury in de finale.