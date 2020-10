VIVES reikt diploma’s uit aan studenten van studiegebied biotechniek CDR

13 oktober 2020

Ruim 140 studenten van de zes afstudeerrichtingen van de bachelor agro- en biotechnologie en de afgestudeerden van de postgraduaten dieren in de hulpverlening en equicoaching van Hogeschool VIVES namen hun diploma in ontvangst tijdens een plechtige proclamatie in CC De Spil. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) kwam als gastspreker langs en belichtte de toekomst van Roeselare in relatie tot de opleiding die de studenten genoten. Maar bovenal verliep de diploma-uitreiking anders dan anders. Ouders en partners van de studenten konden niet aanwezig zijn en volgden van thuis mee via de livestream. De zaalbezetting was veel beperkter omwille van covid-19. Studenten volgden de volledige promotiezitting met mondmasker. Daarenboven werden de proclamatiefoto’s genomen met respect voor de anderhalve meter afstand. Ook was er nadien geen receptie.