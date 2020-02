Vives laat zorgverleners ervaren hoe patiënten zich voelen Charlotte Degezelle

21 februari 2020

17u25 0 Roeselare In hogeschool Vives, campus Roeselare is het zorgethisch lab sTimul geopend. Daar wordt onder andere via virtual reality-brillen en instaptheater nagebootst hoe het is om te leven met dementie, chronische pijn, blindheid,... Via ervaring wil Vives zorgverleners, leidinggevenden, mantelzorgers en studenten leren hoe ze beter kunnen omgaan met hun patiënten.

Wat is goede zorg? Volgens Vives is het belangrijk dat je weet hoe de patiënt zich voelt om deze vraag te kunnen beantwoorden. Daarom komen ze nu op de proppen met het zorgethisch lab sTimul. “Hier, maar ook op verplaatsing, kunnen we de situatie van alle personen met een kwetsbaarheid simuleren”, vertelt Ann Lammens, coördinator van sTimul. “Via een virtual reality-bril kunnen we je bijvoorbeeld laten ervaren hoe frustrerend het is voor een persoon met dementie om steeds geconfronteerd te worden met zijn vergetelheid, met behulp van speciale brillen kun je beleven wat slechtziendheid betekent of je kunt ondervinden hoe het voelt om verplaatst te worden met een tillift. Je kruipt in de huid van de patiënt, maar uiteindelijk ervaar je toch maar gedeeltelijk wat de patiënt doormaakt, want voor hen is hun situatie 24 op 24.”

Met sTimul richt Vives zich niet alleen op studenten en zorgverleners, maar ook op mantelzorgers en zelfs leidinggevenden. “We gaan echt voor een win-winsituatie. In eerste instantie betere zorg voor de patiënt, maar het doet je als zorgverlener ook goed om zo te werken. Je verliest net je energie en arbeidsvreugde wanneer je routinematig werkt of wanneer de relatie met de cliënt niet goed zit. We zijn er ook van overtuigd dat deze aanpak in de toekomst cruciaal zal zijn om het knelpuntberoep van onder andere verpleegkundigen opnieuw aantrekkelijker te maken.” Meer info op www.stimul.be.